Netflix’in, Batman, Harry Potter, Matrix kültleşmiş yapımları bünyesinde bulunduran Warner Bros Discovery’yi satın almak için yarışan adaylar arasında en yüksek teklifi verdiği, Reuters’a konuşan bir kaynak tarafından açıklandı.

Olası anlaşma, medya sektöründe güç dengelerini değiştirebilecek bir birleşme olarak değerlendiriliyor.

Netflix’in şirketin stüdyo ve yayın birimini satın almak için özel görüşmelere girdiği ve düzenleyici kurumların onayı çıkmazsa 5 milyar dolarlık cayma ücreti ödemeyi kabul ettiği bildirildi. CNBC’ye göre teklifin yüzde 85’i nakitten oluşuyor.

SATIN ALMA TÜKETİCİLERE YARAYACAK

Satın almanın gerçekleşmesi halinde Netflix ile HBO Max’in birleşmesinin, tüketicilerin toplam yayın maliyetlerini düşürebileceği belirtiliyor. Ancak Variety, Hollywood’daki bazı isimlerin olası anlaşmanın “ekonomik ve kurumsal riskler” taşıdığı gerekçesiyle ABD Kongresi’ne müdahale çağrısı yaptığını aktardı.

Wall Street Journal, Warner Bros Discovery’nin yatırımcılardan yeni teklif turları istediğini yazdı. Bu adımın, Paramount Skydance’in satış sürecinin Netflix lehine adaletsiz yürütüldüğü iddiasıyla yaptığı itirazın ardından geldiği belirtildi.

Paramount’un hukuk ekibi ise CEO David Zaslav’a gönderdiği mektupta sürecin “adil olup olmadığına” dair kaygılarını iletti. Şirket, değerlendirmeyi yürütecek bağımsız bir özel komite kurulmasını talep ediyor.

Warner Bros Discovery yönetimi, daha önce Paramount’un yaklaşık 60 milyar dolarlık teklifini reddetmiş, ardından resmi satış sürecini başlatmıştı.