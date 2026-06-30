Hollywood yönetmeni Carl Rinsch, dijital yayın platformu Netflix’i sahte beyanlarla 11 milyon dolar dolandırmaktan suçlu bulunarak pazartesi günü çıkarıldığı mahkemece iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. "47 Ronin" filminin de yönetmeni olan Rinsch’i kurtarmak için ünlü aktör Keanu Reeves’in mahkemeye yazdığı destek mektubu, yargıcın kararını değiştirmeye yetmedi.

DİZİ BÜTÇESİYLE LÜKS YAŞAM

Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı 2013 yapımı "47 Ronin" filmiyle tanınan 48 yaşındaki yönetmen Carl Rinsch, geçtiğimiz aralık ayında federal nitelikli dolandırıcılık suçlamalarından mahkum edilmişti.

Dava dosyasındaki bilgilere göre Rinsch, Netflix yöneticilerine "White Horse" adlı bilimkurgu dizisini tamamlamak için acil olarak 11 milyon dolara ihtiyacı olduğunu beyan etti. Ancak alınan bu ek fon, doğrudan yönetmenin şahsi hesaplarına aktarıldı. Rinsch'in bu parayla beş adet Rolls-Royce, kırmızı bir Ferrari, yüz binlerce dolar değerinde tasarım saat ve kıyafet aldığı; hatta sadece iki adet özel yapım yatak için 638 bin dolar harcadığı mahkeme tutanaklarına geçti.

SAVUNMASI PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDU

Karar duruşmasında söz alan Carl Rinsch ve savunma heyeti, söz konusu harcamaların ve sıra dışı kararların arkasında ağır psikolojik sorunlar ile ilaç kullanımının yattığını iddia etti. Hatasını kabul eden Rinsch, mahkeme salonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç beni sağlığım, kararlarım ve hayatımla ilgili gerçeklerle yüzleşmeye zorladı. Sektöre ve çevreme gerçek bir zarar verdiğimi kabul ediyorum. İçinde bulundum zihinsel durumun tehlikesini fark etmekte yetersiz kaldım."

Yönetmenin avukatları, Rinsch’in şu anda profesyonel sağlık desteği aldığını belirtirken, hastalığın tıbbi detaylarına dair basın mensuplarına açıklama yapmaktan kaçındı.

SAVCILIK: "TEK MOTİVASYONU AÇGÖZLÜLÜĞÜ"

Rinsch'in Netflix'e tam olarak 11 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilirken, savcılık makamı yönetmen için en az 5 yıl hapis cezası talep etmişti. Duruşmada söz alan Savcı David Markewitz, Rinsch'in ayrıcalıklı hayatına dikkat çekerek, suça dair şu değerlendirmede bulundu:

"Bay Rinsch köklü bir aile serveti, seçkin bir eğitim, ünlü dostlar ve parlak bir kariyer dahil olmak üzere bir insanın sahip olabileceği tüm avantajlara sahipti. Bu suçu işlemesindeki tek motivasyon apaçık bir açgözlülüktü."

KEANU REEVES'TEN MAHKEMEYE MEKTUP

"The Matrix" ve "John Wick" serilerinin dünyaca ünlü yıldızı Keanu Reeves, karar öncesinde mahkeme hakimine yazılı bir destek mektubu gönderdi. Reeves mektubunda, Rinsch’in vizyoner bir sanatçı olduğunu ve çevresine ilham verdiğini belirtti.

Davanın hukuki detaylarına tamamen hakim olmadığını ifade eden ünlü aktör, Rinsch'in "işlerin ölçeğini büyüterek bazen kendi kendini sabote eden bir yapısı olduğunu" kabul etse de, mahkemenin karar verirken "adaletin yanı sıra merhamet ve hafifletici nedenleri" de göz önünde bulundurmasını talep etti.

NETFLIX'TEN ALDIĞI PARALARI KRİPTO BORSASINDA BATIRMIŞ

Mahkeme kayıtlarında yer alan finansal akış verilerine göre Netflix, "White Horse" dizisi için Rinsch'e 2018 ve 2019 yıllarında toplamda 44 milyon dolarlık bir bütçe sağladı. Yönetmenin 2020 yılında prodüksiyonu bitirmek adına talep ettiği 11 milyon dolarlık ek bütçe ise amacının tamamen dışında kullanıldı.

Tanık ifadelerine göre Rinsch, bu paranın yaklaşık yarısını borsada kaybetti. Kalan bakiyeyi kripto para piyasasına aktaran yönetmen, burada elde ettiği kazancı da şahsi banka hesabına geçirerek lüks tüketim çılgınlığına girişti. Dosyada Rinsch'in 1,8 milyon dolarlık şahsi kredi kartı borcunu da yine Netflix'ten gelen bu parayla kapattığı yer aldı.

ABD Bölge Hakimi Jed S. Rakoff, sanığın zihinsel sorunlarının harcamalardaki bazı aşırılıkları açıklayabileceğini ancak Netflix’i dolandırmak amacıyla kasıtlı olarak yalan söylediği gerçeğini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Eylül ayında cezaevine teslim olması beklenen Rinsch ve avukatları adliye çıkışında soruları yanıtsız bıraktı. Ancak savunma avukatı Daniel McGuinness, kararı en kısa sürede temyize götüreceklerini duyurdu. Dijital yayın devi Netflix ise davanın sonuçlanmasının ardından herhangi bir resmi açıklama yapmadı.