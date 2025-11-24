Film ve dizi platformu Netflix, 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" belgeselini yaptı.

Platform, dünya çapında yayınladığı 'true crime' belgeselleri kapsamında "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adıyla ilk fragmanını da yayınladı.

Yapım için resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmadı.

OLAY

Türkiye’nin en çok tartışılan kadın cinayeti davalarından biri olan 17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Garipoğlu 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu belirlenerek dosyada takipsizlik kararı verilmişti.