Medya dünyasında taşları yerinden oynatacak dev satın alma sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Netflix, Warner Bros. Discovery (WBD) için sunduğu hisse artı nakit teklifini, yatırımcı baskısı ve düşen hisse değerleri nedeniyle tamamen "nakit" esasına dayalı bir modele dönüştürüyor. On The Money’nin haberine göre, hisse başına 27,75 dolar seviyesindeki teklif korunurken, ödeme yöntemindeki bu radikal değişiklik ile yatırımcıların güveninin kazanılması hedefleniyor.

YATIRIMCI BASKISI STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

Henüz Netflix yönetim kurulu tarafından onaylanması beklenen bu hamle, başlangıçta %85 nakit ve %15 hisse senedi olarak kurgulanmıştı. Ancak son altı ayda Netflix hisselerinde yaşanan yaklaşık 160 milyar dolarlık değer kaybı, mevcut teklifin cazibesini yitirmesine neden oldu. Ünlü yatırımcı Mario Gabelli gibi isimlerin "Nakit kraldır" diyerek Netflix’e teklifi sadeleştirme çağrısında bulunması, yayın devinin bankacılarını finansman şartlarını yeniden gözden geçirmeye itti.

PARAMOUNT-SKYDANCE CEPHESİ TETİKTE

Netflix’in tamamen nakit teklife geçmesi, WBD üzerindeki hakimiyet mücadelesini topyekûn bir ihale savaşına dönüştürebilir. Bağımsız film yapımcısı David Ellison ve Oracle'ın kurucusu milyarder Larry Ellison tarafından yönetilen Paramount Skydance (PSKY), halihazırda şirket için 78 milyar dolarlık (hisse başı 30 dolar) nakit teklifiyle "düşmanca ele geçirme" sürecini başlatmış durumda.

PSKY yetkilileri, Netflix’in teklifinin medya piyasasındaki volatiliteye karşı çok savunmasız olduğunu savunarak hissedarları bu teklifi reddetmeye çağırıyor.

"KABLO VARLIKLARI" BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Netflix'in teklifindeki en büyük risk noktalarından biri ise WBD'nin bünyesindeki CNN, TNT ve Discovery Inc. gibi kablolu yayın mecralarının ayrı bir satış süreciyle elden çıkarılacak olması. Paramount cephesi, bu varlıkların piyasadaki kötü gidişat nedeniyle beklenenden çok daha düşük fiyata alıcı bulacağını ve bunun da Netflix’in toplam teklif değerini aşağı çekeceğini iddia ediyor.

YARGI VE YÖNETİM KURULU SAVAŞI

Hukuki süreç de giderek ısınıyor. Paramount Skydance, geçtiğimiz Pazartesi günü federal mahkemeye başvurarak WBD yönetim kurulunun neden kendi teklifleri yerine Netflix'e öncelik verdiğine dair belgeleri talep etti. Aynı zamanda WBD yönetim kurulunu değiştirmek üzere bir vekalet savaşı başlatan PSKY, Netflix'in teklifindeki değişkenlerin risk yaratmaya devam ettiğini savunuyor.

Şu an için WBD yönetiminin, Paramount’tan süreci yeniden açmak için hisse başına 2 ila 4 dolar daha fazla teklif beklediği belirtiliyor. Ancak Netflix’in "tamamı nakit" hamlesi, dengeleri her an değiştirebilir.