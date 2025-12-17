Netflix, eğlence ekosistemini oyun dünyasına taşımaya yönelik adımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, Delphi Interactive ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında FIFA World Cup 2026 isimli futbol simülasyonu oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı.
ÇIKIŞ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
2026 FIFA Dünya Kupası teması etrafında şekillenen oyunun, futbolseverlere turnuva atmosferini dijital ortamda yaşatmayı hedeflediği belirtildi. Projeyle birlikte Netflix’in, interaktif içerik ve oyun pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.
Oyunun çıkış tarihi, platform bilgileri ve oynanış detaylarına ilişkin açıklamaların ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.