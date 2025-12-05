Netflix, Warner Bros Discovery'nin stüdyo ve yayın varlıklarını 72 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştı.

Netflix, Warner Bros Discovery'nin WBD.O film ve televizyon stüdyoları ile yayın varlıklarını 72 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı.

Daha önce Netflix, Paramount Skydance ve Comcast ön alım teklifleri sunmuştu.

Reuters'in bugün erken saatlerde bildirdiğine göre Netflix, Warner Bros'un varlıkları için şu ana kadar en yüksek teklifi veren şirketti.

Konuya yakın bir kaynağın Reuters'e aktardığı bilgiye göre, Netflix bu satın alma için hisse başına yaklaşık 28 dolar teklif sundu. Warner Bros'un dünkü kapanış fiyatı 24.54 dolardı.

Paramount daha önce şirketin tüm varlıkları için hisse başına 24 dolarlık teklif vermişti. Warner Bros'un bünyesinde CNN, TNT ve TBS gibi kanallar da bulunuyor.

Netflix bu hamle ile, şirketin oyun, canlı etkinlikler ve daha geniş tüketici ekosistemlerine açılırken dış stüdyolara olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacak.