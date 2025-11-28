Verilere göre en yüksek pazar payına sahip platform yüzde 26 ile HBO Max oldu. BluTV’nin Nisan 2025’te HBO Max’e dönüşmesinin ardından platformun hızla yükseldiği, özellikle Hepsiburada’nın Premium üyeliğiyle birlikte abonelik sunmasının bu artışta etkili olduğu belirtiliyor.

Netflix yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 18 pazar payıyla Prime Video, yüzde 14 ile Disney+ takip etti. Film odaklı içerikleriyle bilinen Mubi yüzde 7 payla beşinci sıraya yerleşti. YouTube Premium yüzde 4, Exxen ise yüzde 1’lik paya ulaştı. Diğer tüm platformların toplam pazar payı yüzde 6 olarak kaydedildi.

PLATFORMLARIN 2. VE 3. ÇEYREK KARŞILAŞTIRMASI

JustWatch, üçüncü çeyrek verilerini ikinci çeyrekle karşılaştırarak platformlardaki değişimi de ortaya koydu. Dönüşüm sonrası hızla büyüyen HBO Max, her iki çeyrekte de liderliğini korudu. Netflix’te ise önceki çeyreklerde görülen yükselişin ardından üçüncü çeyrekte hafif bir düşüş yaşandı ancak platform ikinci sıradaki yerini kaybetmedi.

Prime Video’nun istikrarlı biçimde büyümeye devam ettiği, Disney+’ın ise çeyrekler arasında kayda değer bir değişiklik göstermediği bildirildi. Genel tabloda geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir farklılık olmadığı, pazarın büyük bölümünde HBO Max, Netflix ve Prime Video hâkimiyetinin sürdüğü belirtildi.

Türkiye'de en çok aboneye sahip platformların pazar payları şöyle:

HBO Max - %26

Netflix - %24

Prime Video - %18

Disney+ - %14

Mubi - %7

YouTube Premium - %4

Exxen - %1

Diğer platformlar - %6