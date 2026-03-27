İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüte yakın kişilerin katıldığı nevruz kutlamalarında 26 şüphelinin propaganda faaliyetinde bulunduğu belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 26 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.