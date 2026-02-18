Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Karacaören köyünde yaşayan 27 yaşındaki Sefer Doğantekin ve eşi Azime Doğantekin'den (27) bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek ailenin evine gitti.
YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU
Eve giren yakınları, genç çifti ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'i hareketsiz halde yatarken buldu. Karşılaşılan manzara üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SOBA ZEHİRLENMESİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazına maruz kalarak yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan ve olay yerinde sinir krizi geçiren aile yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Jandarma ekiplerinin evdeki incelemeleri devam ediyor.