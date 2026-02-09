Dehşet olay, saat 19.30 sıralarında Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi.

Aynı istikamette yan yana ilerleyen iki otomobilin, iddiaya göre dikiz aynaları birbirine temas etti.

Bunun ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler Hamza C. ve Abdullah Gündoğdu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında belinden tabancasını çıkarın Hamza C., Gündoğdu ve yanındaki Hakan Çelik'e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Gündoğdu ve Çelik, kanlar içinde yere yığılırken, Hamza C. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Gündoğdu ve Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARACI ÇAMURA SAPLANINCA YAKALANDI

Niğde polisi, cinayet şüphelisi Hamza C.'nin otomobiliyle Aksaray istikametine kaçtığını belirledi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine Hamza C.'nin kaçış güzergahlarında önlem alındı.

Hamza C.'nin içinde bulunduğu 31 ABC 601 plakalı otomobili Aksaray girişinde tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan Mamza C., kaçtı. Yaklaşık bir saat süren takip sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde aracı çamura saplanıp, hareket kabiliyetini yitiren Hamza C., asayiş büro ekiplerince cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYUYORUM'

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Burada gazetecilerin soru sorması üzerine Hamza C., "Pişman değilim, gurur duyuyorum. Benim önüme geçtiler, ben de vurdum" dedi.

Cinayet şüphelisi, sağlık kontrolünün ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor