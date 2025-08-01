New York’ta metrolar sular altında kaldı, toplu taşıma tamamen kilitlendi. Grand Central dahil birçok istasyona su dolarken, bazı otobüslerin içi de tamamen suyla kaplandı.

Brooklyn’de 7. Cadde İstasyonu’nun duvarlarından su patlaması yaşandı. Queens’te bir Long Island treni rayların sular altında kalması sonucu durdu.

İtfaiye ekipleri göğüs hizasına kadar gelen pis sularda yolculara ulaşmaya çalıştı. Queens’teki Clearview Expressway her iki yönde trafiğe kapandı. Araçlar, hatta bir TIR bile suya gömüldü.

Ulaşım altyapısının neredeyse tamamı felç oldu. Metro hatları durduruldu ya da gecikti. Sabah saatlerinde yaşanan elektrik kesintisinin ardından gelen sel baskınları MTA otobüslerini de etkiledi.

Long Island ve New Jersey’e giden banliyö trenleri iş çıkış saatinde iptal edildi. New York, New Jersey, Washington ve Philadelphia’daki havaalanlarında uçuşlar aksadı. Maryland’de Baltimore’un kuzeyinde birçok kurtarma operasyonu yapıldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

New York Valisi Kathy Hochul, kent ve çevresindeki ilçeler için olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.

Hochul, “Akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve olası sel baskınları bekleniyor. İşverenler çalışanlarını erken eve göndermeli. Lütfen hava durumu uyarılarını takip edin ve güvende kalın” dedi.

New Jersey’de Vali Yardımcısı Tahesha Way ise, “Bu öğleden itibaren şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve saatte 100 kilometreye yaklaşan rüzgarlar bekleniyor. Tüm sakinler dikkatli olmalı ve yetkililerin uyarılarını izlemeli” ifadelerini kullandı.

Reading kentinde bir saatte yedi buçuk santimetre yağmur yağdı. Şehir sokaklarında araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Acil servisler yolları kapattı. Amtrak, Philadelphia ile Wilmington arasındaki seferleri yüksek su seviyesi nedeniyle durdurdu.