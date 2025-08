ABD'nin doğusunu etkisi alan güçlü fırtınılar, "dünyanın en meşgul şehri" olarak bilinen New York'taki metroları su kuyularına çevirdi.

Perşembe günü New York’tan Washington’a kadar birçok büyük şehirde hayatı durma noktasına geldi. Yoğun yağış ve ani su baskınları nedeniyle New York ve New Jersey acil durum ilan etti.

Dünyanın en büyük şehirlerinden birinde sokaklar nehre döndü, toplu taşıma durdu, metro istasyonları suyla doldu.

Belediye yetkilileri gün boyunca vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısı yaptı.

NEW YORK METROLARI REZERVUARA DÖNÜŞTÜ