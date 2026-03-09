New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin resmi konutu Gracie Mansion önünde Cumartesi günü düzenlenen protestolar sırasında iki bomba düzeneği Mamda'nin konutuna atılmıştı.

Polisin müdahalesi sonucu bomba düzenekleri infilak etmeden etkisiz hale getirildi. Daha şaşırtıcı detay ise, bombaları atanlartın kimlikleri oldu.

Türk asıllı 18 yaşındaki Emir Balat ile 19 yaşındaki İbrahim Kayumi bombalı düzenekleri fırlattıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Pennsylvania’da yaşayan zanlılar henüz tutuklanmadı. İddiaya göre gözaltına alınan gençler son aylarda Türkiye'ye ve Suudi Arabistan'a gitti.

FBI ajanları Pazar günü şüphelilerin Newtown ve Langhorne’daki evlerinde arama yaptı.

Polis Komiseri Jessica Tisch Balat ve Kayumi'nin fırlattıkları düzeneklerin bir şaka amaçlı olmayacak kadar ölümcül olduklarını vurguladı. Bu cihazların ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabileceğini belirtti.

Bomba imha ekipleri futbol topundan küçük olan düzenekleri inceledi. Tisch “Siyah bantla sarılmış, içinde somun, cıvata, vida ve bir hobi fünyesi bulunan kavanozlara benziyorlardı” sözleriyle düzenekleri tasvir etti.