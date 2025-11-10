Corona virüsü salgını döneminin sonuna doğru ekonomik zorluk yaşadığı ve çıkış yolu aradığı dönemde bir pastanede otururken cüzdanında neredeyse hiç para kalmadığını fark ettiğini belirten ABD'li Roy Donk, "Ne satsam diye düşünüyordum. Önümde baklava dolu bir duvar var ve 'Bu, komik olabilir' dedim. 'Bu, sevimli olabilir, insanlar bunu beğenebilir' diye düşündüm. 45 parça baklava satın aldım, daha fazla değil. Otoparka gittim ve bir tepsi baklavayla dolaşmaya başladım" dedi.

Donk, ne kadara satacağını bile bilmediği bir tepsi baklavanın hepsini konser alanında satınca devam etmeye karar vererek işe koyulduğunu anlattı.

Baklava satışını daha profesyonel seviyeye taşımak isteyen Roy Donk, Türk baklavasını ilk kez New Jersey eyaletinde tattığını belirtti.

Donk, "Paterson adında, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeye gittim. Orada birkaç mağazaya girdim ve o gün kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim çünkü ilk kez Türk baklavasını denedim" diye konuştu.

Amerikalı girişimci, "Basitçe herhangi bir baklava satamam. Türk baklavası satmalıyım çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Kalite hastasıyım. En iyisini seviyorum, en iyi ürünü satmalıyım. O günden beri sadece Türk baklavası satıyorum" ifadelerini kullandı.

Roy Donk, baklavaları Gaziantep’ten kuru şekilde kargoyla getirdiğini, Brooklyn’deki atölyesinde şerbetleme ve fırınlama işlemlerini tamamlayarak Amerikalılara en taze haliyle ulaştırabildiğini söyledi.

Yaptığı işi daha iyi öğrenmek ve baklava üretimini yerinde görmek için 2022'de Türkiye'ye gittiğini anlatan Donk, "Türkiye'de sıcak misafirperverlikle, en iyi insanlarla ve en iyi yemeklerle karşılaştım" dedi.