BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Türk Evi önünde dikkat çeken bir afiş karşıladı.

Times Meydanı’ndaki dev ekrana gençler tarafından, İBB operasyonlarında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızıyla olan bir fotoğrafı verildi. Fotoğrafın üstünde ise “UMUT” yazması da dikkat çekti. Görüntü, sosyal medya platformlarında da ayrı ayrı en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.