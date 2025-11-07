Cumhuriyetçilerin yerel ve eyalet seçimlerinde ağır kayıplar yaşamasının ertesi günü Donald Trump, Miami’nin merkezindeki büyük bir spor ve eğlence arenasında sahneye çıktı.

ABD Başkanı, “Şu anda dünyanın en güçlü ekonomisine sahibiz. Bunu birçok insan fark etmiyor” dedi.

Karşısında iş dünyasından isimler, yatırımcılar, damadı Jared Kushner, özel elçisi Steve Witkoff ve Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Prenses Reema Bandar vardı.

Trump, borsadaki rekor seviyelerden, büyümenin gücünden ve ülke çapında yükselen “yapay zekâ binalarından” söz etti.

Trump, “Fiyatlar çok hızlı düşüyor” diyerek ekonomik tabloyu öve öve bitiremedi.

Oysa Eylül ayında açıklanan verilere göre enflasyon yıllık yüzde 3 seviyesindeydi ve göreve başladığı Ocak ayındaki oranla aynıydı.

Trump, “Cumhuriyetçilere söylüyorum, seçim kazanmak istiyorsanız bu gerçeklerden bahsetmelisiniz” dedi. Ancak bu 'gerçekleri' sadece Cumhuriyetçiler görebildi.

FAKİRLİK DOĞRUDAN SANDIĞA YANSIYOR

Trump’ın bu iyimser tonu, Başkan'ın partisi olan Cumhuriyetçilerin ABD'nin kilit şehri olan New York'ta büyük bir kayıp vermesinin ardından geldi. Bu zaferi Kaliforniya'daki sandık başarısı takip etti.

Trump, Beyaz Saray’a dönerken enflasyonu düşürme sözü vermişti. Ancak ekonomik sıkıntıların seçmen üzerindeki etkisi hala güçlü.

Bu eyaletlerde yaşam maliyetleri, doğrudan sandığa yansıdı. Trump'ın desteklediği vekiller oy farkıyla kaybetti.

Demokrat olduğu kadar Trump'ın değişiyle 'solcu' adaylar Zohran Mamdani, Abigail Spanberger ve Mikie Sherrill, Trump'ın tekeline aldığı siyasette deprem yarattı.

Eski Cumhuriyetçi danışman Kevin Madden “2025’in temel dersi 2024’ten farklı değil, hala alım gücü meselesi seçmeni yönlendiriyor” dedi.

Madden’e göre Trump’ın seçim zaferinden sonra kısa süren ekonomik iyimserlik yerini yeniden karamsarlığa bıraktı.

HALK AÇ, ÇÖZÜM YOK

Beyaz Saray yetkilileri başkanın ekonomiye odaklandığını söylüyor. Fakat yüksek maliyetlerle mücadele girişimi, Trump’ın ikinci dönem gündeminde göç ve suçla mücadele, ticaret anlaşmaları, Gazze ve Ukrayna’daki diplomatik çabalar ve Arjantin’e yönelik 20 milyar dolarlık yardım planı gibi başlıklarla rekabet ediyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance çarşamba günü X platformunda “Ülke içindeki meselelere odaklanmalıyız” diye yazdı.

Vance, “Bu ülkede insanca bir yaşamı yeniden erişilebilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. 2026’da ve sonrasında bizi bu hedefe göre değerlendirecekler” sözleriyle gelecek seçimlere işaret etti.

Ancak koltukta daha bir yılını doldurmayan Trump'ın destek oranları gün geçtikçe düşmeye devam ediyo. Ipsos verilerine göre Trump'a olan destek yüzde 50'nin altına düştü.