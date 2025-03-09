CNN’in haberine göre Long Island’daki orman yangınlarına itfaiye müdahale ediyor.
Hochul, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil eyalet fonlarıyla yürüttüklerini belirtti.
Vali, yangınlarla mücadelede kaynaklara ulaşmanın hızlandırılması için ‘acil durum’ ilan ettiğini duyurdu.
Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da yer aldığını belirten Hochul, bölge sakinlerine acil durum uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse tahliyeye hazır olmaları çağrısında bulundu.