ABD'nin en büyük kenti New York’ta resmi olmayan sonuçlara göre yeni beledi­ye başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin özel hayatına dair dikkat çeken ayrıntılar­dan biri, eşi Rama Duwaji (28) ile kurduğu ilişki oldu. Mamdani ve Duwaji’nin yolları, popüler bir tanışma mobil uygulama olan Hinge üzerinden kesişti. İkili, 2021 yılında tanıştı. Çift, 2024 yılının sonlarına doğru nişanlandı.

Aralık 2024’te Dubai’de geleneksel bir nikah töreni yaptılar. 2025 başlarında New York’ta resmi olarak hayatlarını birleştirdiler.

RAMA GENÇ BİR SANATÇI

Rama Duwaji, Suriye kö­kenli bir sanatçı, illüstratör ve animatör olarak tanını­yor. Texas’ta doğmuş, Dubai ve ardından New York’ta yaşamış. Eğitimini, iletişim tasarımı üzerine yapmış ve New York’ta sanat kariyeri­ne adım atmış durumda. İş dünyasında da adından söz ettirmiş. The New Yorker, The Washington Post, BBC ve Apple gibi kurumlar için illüstrasyon ve animasyon işleri yapmış.

FİLİSTİN’E DESTEK VERİYOR

Mamdani-Duwaji çifti, New York siyaset sahnesin­de "politikacı eşi" figürün­den öte, kendi başarıları olan iki birey olarak dikkat çekiyor. Duwaji, Arap kül­türü, kadın dayanışması ve Filistin direnişi üzerine yaptığı eserlerle tanınıyor. Çizimlerinde genellikle ka­dın figürleri, zeytin ağaçları ve direniş sembolleri öne çıkıyor. Gazze’de öldürülen gazeteciler için yaptığı ani­masyon, "Soykırımı durdu­run" mesajıyla büyük yankı uyandırdı.