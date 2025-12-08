Avrupa'da rekor transferlerin altına imza atan ve 2016'da FIFA Ballon d'Or kazanan Neymar, sezon başında çocukluk aşkı Santos'a imza atmıştı. Santos, ligin 38. haftasında kümede kalırken Brezilyalı yıldızın payı göz doldurdu.



Brezilya Serie A'nın 38. haftasında Santos, Urbano Caldeira Stadı'nda Cruzeiro'yu ağırladığı maçı 3-0 kazandı. Bu önemli galibiyetin ardından Santos, puanını 47'ye yükselterek sezonu küme düşme hattının üzerinde tamamlamayı başardı.

BÜYÜK FEDAKARLIK

Sezon oynanırken sakatlık yaşayan ve ameliyat olması önerilen Neymar, büyük bir fedakarlığın altına imza attı. Sakatlığına rağmen ameliyat olmayı reddederek mücadeleye devam eden Neymar, Santos'un ligde kalma savaşında büyük pay sahibi oldu.

Son üç maçta kaydettiği beş golle takımı sırtlayan Brezilyalı yıldız, 'çocukluk aşkım' diye tanımladığı kulübü küme düşmekten kurtaran isim oldu. Neymar'ın fedakarlığı büyük takdir topladı ve kariyerine başladığı Santos'ta unutulmaz bir hikaye yazmasına olanak sağladı.