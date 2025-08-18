Brezilya ekipleri Santos ile Vasco da Gama arasında Morumbis Stadı'nda oynanan karşılaşma tarihi bir farkla bitti.

Neymar'ın forma giydiği Santos, Vasco da Gama'ya 6-0 mağlup oldu. Santos forması giyen Neymar, tarihi yenilginin ardından gözyaşlarına boğuldu.

NEYMAR İÇİN İLK

Bu sonuç, Neymar'ın kariyerindeki en ağır yenilgilerden biri olarak kaydedildi. Santos taraftarları protesto amacıyla sahaya sırtlarını döndüler ve maçın hemen ardından teknik direktör Cléber Xavier görevden alındı.

2009 yılında profesyonel olan Brezilyalı oyuncu, oynadığı takımlarda en ağır yenilgisini 4 farkla yaşamıştı. Santos'un Vasco'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyet ise Neymar'ın futbol hayatındaki en ağır yenilgi oldu.