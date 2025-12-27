Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan ultra lüks otel bu kez ÇED süreciyle gündemde. Mimarisiyle dikkat çeken otel, 2014’te Golden Savoy ismiyle hizmete girdi. Adı ve işletmecisi yıllar içinde değişen otel, 2017’de “The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts” adını aldı. Açılışını da Hollywood yıldızı Nicole Kidman’ın yaptı. Otel, Jumeirah, Paramount ve Be Premium isimleriyle de faaliyet gösterdi.

KAPIYA MÜHÜR VURULDU

Gecelik fiyatı 30 bin Euro’ya (yaklaşık 1.5 milyon lira) kadar çıkan otel, bir dönem iş insanı Sezgin Baran Korkmaz tarafından işletildi. Tesiste büyütme ve ilaveler yapıldı. Bu işlemlerle ilgili verilen “ÇED gerekli değildir” kararı mahkemece iptal edildi ve otel mühürlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 49 yıllığına tahsisli 101 dönümlük alanda bulunan otelin işletmecesi yeniden ÇED süreci başlattı.

Oscar ödüllü Nicole Kidman açılışını yapmıştı

MALDİV LOCALARINA RET

Hazırlanan plan doğrultusunda, oda sayısının 315’ten 243’e düşürülmesi, otopark ve iskelelerin kaldırılması, sahildeki 19 adet “Maldiv ünitesi” olarak bilinen locaların sökülmesi öngörüldü. Çevre Bakanlığı, eksikliklerin 6 ay içinde tamamlanmasını istedi. Ancak sürenin dolmasına rağmen gerekli düzenlemeler yapılmayınca ÇED süreci iptal edildi. Ultra lüks otelin geleceği merak konusu oldu.