Yeni sezon planlamalarına başlayan Fiorentina’da hücum hattı için kritik kararlar masaya yatırılıyor. Zaniolo’nun takımdan ayrılması kesinleşirken, Gudmundsson ve Colpani’nin durumları belirsizliğini koruyor. Arjantin temsilcisi River Plate ise Lucas Beltran için devreye girdi.

ZANIOLO TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Ocak ayında Galatasaray’dan 3.2 milyon Euro bedelle kiralanan Nicolo Zaniolo için Fiorentina, 15.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İtalyan oyuncu Türkiye’ye geri dönecek.

La gazzetta dello sport'da yer alan habere göre; Zaniolo'nun gelecek yıl Galatasaray'da oyunun bir parçası haline gelip gelmeyeceği merak edilirken oyuncunun sezon başı kampında teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmesi gerektiği ifade ediliyor.

Gudmundsson ise daha karmaşık bir dosya. Genoa’dan 6 milyon Euro’ya kiralanan oyuncunun bonservisi için 17 milyon Euro daha ödenmesi gerekiyor. Ancak kulüp hem performansı hem de oyuncunun hakkında devam eden cinsel saldırı davası nedeniyle temkinli. Genoa’dan indirim talep edilecek, nihai karar süreç ilerledikçe verilecek.

FIORENTINA’DA HÜCUM HATTINA RADİKAL REVİZYON KAPIDA

Zaniolo’nun ayrılığı, Gudmundsson ve Colpani’nin belirsizliği ile Beltran için gelen teklifler, Fiorentina’nın hücum hattında köklü değişikliklerin sinyalini veriyor. Teknik direktör Raffaele Palladino'nun takım kurgusu, yaz transfer döneminde yapılacak hamlelerle netleşecek.