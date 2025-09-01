İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Öte yandan Galatasaray, İtalya'nın Udinese takımının Nicolo Zaniolo için 2,5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Udinese, şirketimize 2 milyon 500 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.