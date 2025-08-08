Olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler, bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi.
Saldırı esnasında kurşunlardan biri, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Ege Atlı'nın vücuduna isabet etti.
Ege kanlar içinde yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalleli çocuğun yarasına tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Ege'yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Ege'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İşyerini kurşunlama ve kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştiren toplam 4 şahıs, Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalanmış ve adli tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.