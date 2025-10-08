İktidarın gözde müteahhitleri ile ilişkileri gün geçtikçe daha da tuhaf etkinliklere sahne oluyor. Kamu’da düzenlenen hemen her ihaleyi alan bu şirketlerin yapacağı ve işleteceği yolların temel atma etkinlikleri düzenleniyor ve bu etkinliklere devlet erkanı katılıyor. Türkiye bu tabloya alışmak zorunda kalmışken devlet şimdi de bu müteahhitlerin yapacağı yollar için kredi bulmasını da kutlar oldu. Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding’in Antalya-Alanya otoyolu için toplanan 1.7 milyar Euro’luk krediye ‘Finansal Kapanış Töreni’ düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

AKP’li Bakan, Limak Holding’in bankalardan aldığı krediyi kutlama törenine katıldı

MALİYE BAKANLIĞI DA GELDİ

AKP iktidarı köprü ve otoyolları yap-işlet-devret sistemi ile özel şirketlere yaptırıyor. Bu şirketlerin bu yolları yaparken kullanacağı kaynak ise çoğu zaman hazine garantili kredilerle sağlanıyor. Yani şirket de cebinden para çıkmadan yol yapıyor. İktidar, bu yolları sürekli kendine yakın müteahhitlere vererek daha sonra bu müteaahitlere Hazine’den garanti ücreti ödüyor. Tüm bu düzene şimdi bir de ‘Finansal Kapanış Töreni’ eklendi. Normal şartlarda şirketler yatırımları için finansman arar ve bu finansmanı verecek banka ile anlaşma imzalayıp en büyük ihtimalle basın bülteni yayınlardı.

Limak Holding, bunu bir adım ileriye taşıdı. ‘Finansal Kapanış Töreni’ düzenledi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve bakanlık yetkililerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AKP ve MHP’li Milletvekilleri ile birlikte finansmanı veren bankaların yöneticileri de bu törende hazır kıta bulundu.

Yüzde 87’si yabancı

Proje için ihtiyaç duyulan finansmanın 2 katı talep geldiğini belirten Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 1.7 milyarlık kredi için 14 kurumdan oluşan finansman konsorsiyumunun yüzde 87’sinin yabancı sermayeli finans kuruluşlarından geldiğini belirtti Özdemir, “Yatırım süresince yaklaşık 9 bin kişilik istihdam yaratılacak. Bu istihdam, bölge halkına ve bölge ekonomisine doğrudan can suyu olacak ve bölgesel kalkınmayı perçinleyecek” diye konuştu.

23 yılda 91 milyar $’lık YiD

Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda, bugünün parası ile 91 milyar dolarlık yap-işlet-devret (YİD) projesi yapıldığını söyledi. Uraloğlu, “Kredi verenlerin 3’ü Çin, 2’si Suudi Arabistan, 1’i Kuveyt, 1’i Almanya ve 1’i de Yunanistan merkezli 8 ayrı uluslararası ve 6 yerli olmak üzere 14 finans kuruluşundan oluşuyor. 2 katından fazla talep geldi” dedi.