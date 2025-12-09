26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, oklar annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar attığı ortaya çıkan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e dönmüştü.

"BEN BU OLAYI YAPTIKLARINA İNANIYORUM ARTIK"

Türkücü Nihat Doğan da katıldığı programda Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili şu iddialarda bulundu:

"Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar.

"Tuğyan 'Bize acımızı yaşatmadınız' diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı."