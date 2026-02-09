Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Siyah beyazlıların, yeni transferleri ile çıktığı mücadelede 2-0 geriye düştüğü anlar için eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, çarpıcı ifadeler kullandı.

'BAĞLARI KOPARMIŞ'

Kontraspor'a açıklamalarda bulunan Kahveci, Ersin Destanoğlu'nun performansına da değindi.

Ersin'in takımdan ayrılması gerektiğini ifade eden Kahveci "İlk 16 dakika Beşiktaşlı taraftarlar "Aman Allah'ım, 3'e mi 4'e mi gider maç" der. 16. dakikadan sonra da Alanyasporlular "4-2, 5-2 mi olacak" der. Böyle bir maç izledik. Güven'in golleri çok iyi. Ersin'e yazar ama 90 dakika da ıslık yazmaz. Performansını eleştirelim ama tüm bu gidişatı Ersin'e yazmayalım. Ersin oynamıyordu, Mert'i bekledi. Ara sıra bir görev aldı. Mert gidince oynamaya başladı. Kötü de başlamadı. Son şampiyonlukta kalecilik yaptı. İyi oynuyor demiyorum ama bir kişiye bu kadar bedel bence ödettirilmemeli.

Ersin de artık bir yol çizsin bence. Artık bağ koptu. Gitsin, bir yerde oynuyorsa oynasın. Şu an öyle bir dönem değil. Zaten kaleci de geldi, yetişmedi. Diğer maçta büyük ihtimalle o oynar, oynamalı. Ersin'in de kalbi var. Kaldırmaz artık. Kopmuş bağ." dedi.

'BEŞİKTAŞ'IN SORUNU ATMAK DEĞİL'

Siyah beyazlı ekibin sorunlarına mercek tutan Nihat Kahveci "Beşiktaş'ın sorunu atmak değil. Beşiktaş pozisyona giriyor, goller atıyor. Sezon başındaki kadro da atıyordu. Beşiktaş'ın sıkıntısı gol yemekte. 2 tane net pozisyon, 2'sinde de top ağlarla buluştu. Beşiktaş şurayı analiz etmeli. Sadece "Güven topa vurdu, Ersin yedi" tamam, Ersin hatalı. Ama o topun oraya nasıl geldiğini analiz etmezsen o golleri daha da fazla yersin. Hadi ilk golü geçtim ama 2. gol... Ümit 60 metre top sürdü, pasını verdi, bomboş Güven. Bir forvet oyuncusu nasıl bu kadar boş kalır?" diye konuştu.

Maçın hakemine de değinen Kahveci "Beşiktaş içeriye "2-1 girmeli" dedim. Sonra Oh'ya yapılan penaltı, VAR'dan verdi. Hakem zaten VAR'sız bir şey vermedi. Oğuzhan 'VAR'... 16 pozisyonun 13'ünü penaltıdan veriyorsan yarın nüfus müdürlüğüne gidip adını Oğuzhan 'VAR' koy. Bu arada temas var orada, ben verirdim." dedi.