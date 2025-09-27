Süper Lig'in 7. hafta maçında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, zorlandığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etti.

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek Galatasaray'ın oyununu değerlendirdi.

'MAÇIN HAKKI 7-1'

Sarı kırmızılı ekibin oyununu sert ifadelerle eleştiren Kahveci "Ne oluyor bilmiyorum. Melekler mi koruyor, rakip oyuncuların ayağı mı titriyor, inme mi iniyor, gözleri mi kararıyor, ne oluyor bilmiyorum. Bu kadar pozisyon oldu, Galatasaray'ın kale sıfır. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana.

Futbolun bütün doğrularını sahanın içinde yapan, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların 5 kat fazlasını giren, cepheden şut çeken, altı pasta gol kaçıran, topu direkten dönen, 90+5'te bile 3 gol atma ihtimali olan Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Tek eksik, bugün top ağlarla buluşmadı. Maçın hakkı normalde 6-1, 7-1." dedi.

LİVERPOOL UYARISI

Nihat Kahveci, Liverpool maçı için Galatasaray'a uyarılarda bulunurken "Galatasaray'a ne oldu? Tempona ne oldu? Önde baskına ne oldu? Sonradan oyuna girenler bir katkı sağlarsınız ama ne oldu? Uğurcan olmasa... Rakip 12 tane pozisyona girdi. Bu futbolu gördükten sonra 'Salı akşamı gelmesin' diyenler olabilir. Allah korusun Liverpool'a karşı böyle oynamayın. Ekitike, Ogundu'nun girdiği pozisyonlara girerse hat-trick yapar." ifadelerini kullandı.

Sane'nin saha içi performansını da değerlendiren Kahveci "Sane! Bir maça da top kaptırmadan başla ya! Bir şey var adamda. Ağırlaşmış, saha içinde gamsız. Sane'ye ne oldu bilmiyorum, çok kötü!" diye konuştu.