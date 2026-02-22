Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde yara aldı. Maç sonunda Nihat Kahveci Galatasaray’ın oyununu sert bir dille eleştirirken iki futbolcuyu eleştirdi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Maçın geneline baktığımızda Galatasaray, bu maçı kazanacak bir performans sergilemedi. Futbolun f'sini oynamadı. Okan hocanın bugün rotasyon yapmasını bekliyorduk. Sonradan oyuna alması gereken oyuncuları da aldı. Oyun içinde değişiklikler de yaptı. Ne yaparsa yapsın... Bugün Galatasaray'da bir tane iyi oyuncu var mıydı? İlk yarıdaki Uğurcan derim. Oyunu bile Uğurcan kurdu."

'BU SENENİN EN KÖTÜSÜ'

Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin performansını "Bu senenin en kötü oyunu" olarak nitelendirdi. "Galatasaray taraftarı bugün şoktadır. Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat sundular. Galatasaray'ın bu kadar kötü oyununu kimse beklemiyordu bence. Bu senenin en kötü oyunuydu. Burası Galatasaray taraftarında çok büyük hayal kırıklığı yaratmıştır."

"Bu kötü Galatasaray'da Singo da bugün mücadelesinden dolayı diğerleri kadar eleştiremeyeceğim bir performans gösterdi. Okan hoca Yunus'ta ısrar ediyor. Juventus maçında da kötüydü. Bugün de yine kötüydü. 77 dakika Sallai'yi hücumda tutmak yanlış."

"Futbolda hiçbir zaman 'Oldum' demek yok. Juventus maçında büyük avantajı var ama ciddi olacaksın, gerekeni yapacaksın. Buradan ne çıkıyor? Ciddi olmadığında Konya sana 2 gol attı, gol atamadın. Galatasaray, bugünü unutup oraya konsantre olmalı. Kocaelispor maçından da ders almıştı. Futbolun kuralına göre ofsayt. Tartışılır bir pozisyon. Benim kararım ofsayt. İptal kararı doğru."