2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 yenen A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etti.

Kontraspor YouTube kanalında Milli takımın tarihi bir zafer kazandığını ifade eden Nihat Kahveci Gürcistan maçının final maçı olduğunu belirtti. Kahveci, "93. dakikaya kadar hep gol aradık. Bulgaristan'a karşı tarihi bir zafer. Averajı da toparladılar. İkinci yarıda efsane oynadılar. Bulgaristan eksi Bulgaristan değil ama milli takımımız ciddiye aldı maçı. Çok iyi oynadılar. Salı günü Gürcistan'la ikincilik için final oynayacağız" ifadelerini kullandı.

‘KENAN YILDIZ HELAL OLSUN KOÇUM’

Kenan Yıldız'ın performansını öven Kahveci, "Kenan Yıldız helal olsun koçum. Her zaman söyledik soyadının hakkını veriyor. Kenan Yıldız'ın 2,5 golü var. Orada Popov'u zorlayıp kendi kalesine attırması Kenan'a yazar. Kaleye bu kadar güzel geri vuruş hayatımda görmedim. O golle maçın kilidi açıldı. 16 dakikada 4 gol oldu" dedi.

‘KEREM YERİNE CAN UZUN’

Can Uzun'un daha fazla süre alması gerektiğini söyleyen Kahveci şunları söyledi: "Bugün Montella'yla ilgili hiçbir şey denilemez. Sadece şunu düşündüm Kerem yerine Can Uzun'u yavaş yavaş forvette denesek mi dedim. Frankfurt'ta çok iyi sezon başlangıcı yaptı. Almanya'da sezonun oyuncusu şu anda. Kerem de çok etkili değildi. Can Uzun bağıra bağıra ben geliyorum diyor. Bu jenerasyon genç. Birçok turnuvada oynayabilir bu takım" diyerek sözlerini tamamladı.