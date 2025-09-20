Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye 3-0 mağlup olurken siyah beyazlı camiada tepkiler yeniden yükselmeye başladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında çarpıcı yorumlar yaparken, siyah beyazlı takıma ağır eleştirilerde bulundu.

'TOP OYNAMAYI UNUTMUŞ'

Takımdaki oyuncuları sert dille eleştiren Kahveci"Necip Uysal, 1 senedir yoktu yürüyemiyor ama ben onu suçlayamam. Onun yüzünden yenilmedi. Sosyal medyaya bakıyorum Necip'i biçmişler. Felix'in, Paulista'nın, Gökhan'ın suçu yok mu? Bilal'i saymıyorum çırpındı ama onun dışında kim iyi oynadı? Beşiktaş kadrosu isim olarak kötü mü ya! Rıdvan Yılmaz hazırsa Jurasek'in yerine oynaması lazım. Rafa Silva top oynamayı unutmuş. Bir takım 4 pas yapamaz mı? Sergen Yalçın, şu an benim yorumcu koltuğumda olsa daha ağır konuşurdu bu Beşiktaş’a." diye konuştu.

'DEPLASMAN YASAKLANSIN'

Beşiktaş'ın dış saha performansına da mercek tutan Nihat Kahveci “4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin.” dedi.

Şampiyonluk ihtimalini de değerlendiren Kahveci 'Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak! Bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak' dediniz. 'Şampuan atmayacak' dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylülde ligi bitirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz." değerlendirmesinde bulundu.