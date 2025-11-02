Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray evinde, takipçisi Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, RAMS Park'taki dev maçın ardından kritik açıklamalar yaptı.
'DİĞER DERBİ DE GOLSÜZ BİTERSE...'
Kontraspor'da konuşan Kahveci ligin kalitesiz olduğunu savunarak, “Maç öncesinde 'Golsüz biterse bu maç bana sürpriz olur' dedim. Maç önüne dönsek aynı cümleyi kurarız. Hangi takım kazanırsa puan kazancı 10 puan arkadaşlar. O maç da golsüz biterse bana sürpriz olur. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı da golsüz biterse size de 'Helal olsun' diyeceğim! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe... 'Helal olsun, milyon Euro'lar harcayıp bir tane topu ağlarla buluşturamadınız' diyeceğim!” dedi.
'KİMSE BOŞUNA ISLIKLAMIYOR'
Barış Alper'in protesto edilmesini ve Yunus Akgün'ün performansını da değerlendiren Nihat Kahveci "Kimse boşuna ıslıklanmıyor. Kimse boşuna alkışlanmıyor. Her iki durumda da aynaya bakacaksın. 'Ben neden alkışlanıyorum ey ayna/Ben neden ıslıklanıyorum ey ayna' diyeceksin. Barış Alper'den beklersin insin sıfıra diye ama Barış Alper hep zayıf ayağının tarafına aldığı için kestikleri ya korner oldu ya da sürdü Pina dokundu. Sane tarafını Galatasaray çok da kullanmadığı için etkisizdi.
Yunus Akgün de bugün oynadı mı, oynamadı mı ben görmedim. Belki son dönemlerdeki en kötü performansıydı. Özellikle 2. yarıda çok top kaybı yaptı. Barış Alper beklenilen değil, Yunus beklenilen değil, Osimhen'i buluşturamıyorsun topla, Sane tarafını kullanmıyorsun. Galatasaray nasıl üretsin?" diye konuştu.
CİHAN AYDIN'A SERT SÖZLER
Mücadelenin hakemi Cihan Aydın'ı da eleştiren Kahveci, "Türk futbol tarihinde ilklerden birini yaşadık neredeyse. Kulübeye verilen sarı hariç ilk kart kırmızı kart mıydı, dakika 90. Kaç tane pozisyon var, hoca dedim kartı evde mi unuttu Cihan Aydın. Ayağa basmalar var, atak kesmeler var, formadan çekmeler var, var oğlu var ama sarı kart yok." ifadelerini kullandı.