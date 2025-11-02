Barış Alper'in protesto edilmesini ve Yunus Akgün'ün performansını da değerlendiren Nihat Kahveci "Kimse boşuna ıslıklanmıyor. Kimse boşuna alkışlanmıyor. Her iki durumda da aynaya bakacaksın. 'Ben neden alkışlanıyorum ey ayna/Ben neden ıslıklanıyorum ey ayna' diyeceksin. Barış Alper'den beklersin insin sıfıra diye ama Barış Alper hep zayıf ayağının tarafına aldığı için kestikleri ya korner oldu ya da sürdü Pina dokundu. Sane tarafını Galatasaray çok da kullanmadığı için etkisizdi.

Yunus Akgün de bugün oynadı mı, oynamadı mı ben görmedim. Belki son dönemlerdeki en kötü performansıydı. Özellikle 2. yarıda çok top kaybı yaptı. Barış Alper beklenilen değil, Yunus beklenilen değil, Osimhen'i buluşturamıyorsun topla, Sane tarafını kullanmıyorsun. Galatasaray nasıl üretsin?" diye konuştu.