Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci ortalığı yangın yerine çevirdi. Kahveci'nin, "Ben artık Sergen Yalçın'dan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı, istifa diyeceğim. Hep mazeret üretme..." sözleri gündeme oturdu.

Beşiktaş, ligin formsuz ekiplerinden Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönünce ortalık fena karıştı. Taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında ağır eleştiriler yaparken, yorumcu Nihat Kahveci'den eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'a sert eleştiriler geldi.

'YA KONUŞMAYIN, YA DA YERİNE GETİRİN!'

Maçtan sonraki yayında yorumlarda bulunan Kahveci futbolculuk döneminde Milli Takım'da ve Beşiktaş PAF takımında birlikte görev aldığı Sergen Yalçın'ı ağır eleştiri bombardımanına tuttu. İşte Kahveci'nin açıklamaları:

"Beşiktaş nasıl kazansın! Geldikleri ilk günden beri ‘transfer, transfer’ diyorlar. Kampta röportaj yapılırken, ‘Merak etmeyin, muhteşem transferler geliyor’ diyorsunuz. Ya konuşmayın ya da konuştuğunuzu yerine getirin; yeter ya! Burası Beşiktaş!

Ben bu kadar sinirleniyorsam, Beşiktaş taraftarını düşünemiyorum. Vallahi ben dayanamıyorum. Sonuçta ben de Beşiktaşlıyım! Beşiktaş içeride maç oynuyor, tribünler boş. 4 aydır transfer yapacağız diyorlar; 1 tane gelen transfer yok.

'AZ KALDI İSTİFA DİYECEĞİM!'

‘Kaybedecek 1 dakikamız yok’ deniyordu. Nerede abi o dakikalar! Hadi dakikayı geçtik, aylar verildi size. Nerede abi transferler! 7 tane yabancıyla oynuyorsun; Karagümrük’ün 13 tane yabancısı var."

Ben artık Sergen Yalçın'dan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı, istifa diyeceğim. Hep mazeret üretme... Çok çelişkili açıklamaları var. Bir gün pozitif bir gün negatif. Bu kadro iyi mi kötü mü?"