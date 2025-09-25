UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu. Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mağlubiyeti değerlendirdi. Kahveci’nin açıklamaları şu şekilde:

"Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider dedim. Fred'i oyuna aldın, Fredi'in yerinde 8'de Szymanski diye bir oyuncu oynuyordu. Asensio'yu öne atsana gol atmış Kasımpaşa maçında. Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum. Mourinho'ya tazminat, sana şimdi tazminat. Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun."