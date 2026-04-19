Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yendi. Başkent ekibinin tek sayısı ise M'Baye Niang'dan geldi.

Eski milli futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci ise karşılaşmayı değerlendirdiği Kontraspor'da dikkat çeken ifadeler kullandı. Kahveci, Sarı-Kırmızılıların başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı:

"Galatasaray'da bir oyun kurucu var, 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil, forvet değil... Uğurcan. Bugün hatlar arasında 1-2 tane hat kıran pas deniliyor, öyle bir top veriyor ki Galatasaray 3'lü oynuyor geride. Uğurcan gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok Galatasaray'ın oyun kurulumundaki rolü inanılmaz.

"OYUN GÜCÜNÜ SAHAYA YANSITMADI"

Ligde kalan 4 hafta, 4 puan farkla Galatasaray lider. Haftaya iç sahada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj. Bu maça 4 puan farkla gelebilmesi için Gençlerbirliği'ni geçmesi gerekiyordu.

Galatasaray'ın net favori olduğu bir maçtı. Favori kazandı. İki tane de birbirinden güzel golle kazandı. Bana göre yine de beklenilen oyun gücünü sahaya yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur."