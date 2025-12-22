Henüz genç yaşında profesyonel olarak dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Nihat Kaya, kısa sürede elit sporcular arasına adını yazdırdı. Olympia sahnesinde sergilediği üst düzey kondisyon, kas kalitesi ve estetik fiziğiyle jüri üyelerinden tam not alan Kaya, Türk bodybuilding tarihini yeniden yazdı.

Nihat Kaya’nın elde ettiği madalya, genç sporcular için büyük bir ilham kaynağı olurken Türk bodybuilding camiasında da yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Başarısının ardından açıklama yapan Kaya, “Bu yolculukta ülkemi en iyi şekilde temsil etmek en büyük motivasyonumdu. Bu madalya Türkiye içindir,” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en genç pro bodybuilder’ı olarak başlayan bu hikâye, Olympia madalyasıyla taçlanarak Türk spor tarihine altın harflerle yazıldı.