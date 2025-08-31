Türkiye'de iktidarın gözde müteahhitlerinden Limak’a stat yenileme işini veren Barselona’nın çilesi bitmiyor. New York Times’a bağlı The Athletic Gazetesi önceki gün, 2025-26 sezonu başlamasına rağmen Barselona’nın iç saha maçlarını nerede oynayacağının hâlâ belli olmadığını ve Limak ile yaşananları yazdı. Limak’ın üstlendiği 1.5 milyar Euro’luk Camp Nou’yu yenileme projesi 2023’ten beri sürerken gazete, “İnşaat bitmeyecek gibi görünüyor” dedi.

Barselona Başkanı Joan Laporta’nın o dönemki açıklamasına göre Limak stadyumun kulübün 125’inci yıldönümü olan Kasım 2024’te (üçte iki kapasiteyle) yeniden açılacağını ve projenin Haziran 2026’dan önce tamamlanacağını taahhüt eden tek şirket Limak’tı. Limak bu taaahüde uymadı, 14 Eylül 2025’ye bitmesi planlanan inşaat yetişmedi.

KULÜP UEFA'YA BAŞVURDU

Barcelona Belediye Başkan Yardımcısı Albert Batlle bir demeçte, “İş bitirme belgesi sunulmadığı için şu an ilk kullanım izni talep edilemez. Takvime değil güvenliğe odaklanmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Stat yetişmeyince, federasyon kulübün ilk üç lig maçını deplasmanda oynamasına izin vermişti. Barselona, UEFA’dan da şampiyonlar liginin ilk maçlarını deplesmanda oynamak için izin istedi. UEFA’nın dönüşü bekleniyor.