Mehmet BAL

Mısır dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. İsrail ve Hamas arasında 2 yıl süren savaşın ardından varılan ateşkes sonrası, iki taraf arasında müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el Şeyh’te Gazze Barış Zirvesi düzenlendi. ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi zirvenin eş başkanlığını yaptı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 24 ülkenin lideri ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt katıldı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Mısır’daki zirveye katılmadan önce İsrail’i ziyaret eden ve rehine aileleriyle bir araya gelen Trump, Kahire’ye inişinde Sisi tarafından karşılandı. Trump, ”Türkiye, Gazze’de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika. Gazze’ye gitmek isterim. Zaten bölgeyi çok iyi biliyorum ama gidip ayak basmak isterim. Müzakerede ikinci aşamaya geçtik” dedi.

ABBAS DA ZİRVEYE KATILDI

35 ülkenin anlaşmaya destek açıkladığını belirten Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katılımının ise “iyi bir şey” olduğunu vurguladı. Erdoğan ise barış zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Al Nahyan ile görüştü. Masada ikili ilişkiler ve Gazze’deki gelişmeler vardı. Mısır’dan yapılan açıklamaya göre zirvenin amacı, “Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek, Orta Doğu’da barış ve istikrara ulaşma çabalarını artırmak.”

2 bin esir özgürlüğe kavuştu

Hamas, 20 rehineyi Kızılhaç üzerinden İsrail’e teslim etti. Hayatını kaybeden 28 İsrailli rehinenin cenazelerinin de önümüzdeki günlerde teslim edileceği belirtildi. İsrail ise 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü otobüslere bindirerek evlerine gönderdi.

İsrail’in sınır dışı edilmek üzere salıverdiği 154 kişi Mısır’a geçti. Diğerleri, Gazze, Ramallah ve Han Yunus’a gitti. Meydanlarda toplananlar mahkumları büyük sevinç gösterileriyle karşıladı. Hem Filistinli hem de İsrailli esirler ailelerine sarılıp hasret giderdi.