Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.
Tinubu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.
DENGESİNİ KAYBEDEREK YER DÜŞTÜ
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladıktan sonra bakanlardan oluşan heyetin olduğu bölüme gelirken bir anda sendeleyerek dengesini kaybetti.
Protokol halısına takıldığı değerlendirilen Tinibu'nun yere düşmesine korumaları da engel olamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin yardımıyla ayağa kaldırılan Nijerya Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Program, kısa süreli aksamanın ardından planlandığı şekilde devam etti.