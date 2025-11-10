Barau FC’nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham, Katsina United taraftarlarının saldırısında boynundan yaralandı.

Barau FC, olayla ilgili olarak X hesabından kanlar içinde boynunu tutan oyuncunun fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

-70. dakika | Karşılaşma, Barau FC oyuncusu Nana Abraham’a yapılan saldırı sonrası geçici olarak durduruldu. Katsina United 1–1 Barau FC.”

Şiddet olaylarının, Orji Kalu’nun 69. dakikada attığı beraberlik golü sonrasında bazı ev sahibi taraftarların öfkelenmesiyle başladığı ifade edildi.

Maç 1-1 sonuçlanmasına rağmen yaşanan bu olay, NPFL’de taraftar davranışları ve güvenlik önlemleri konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda, Kano Pillars taraftarlarının bir başka maçta hakeme saldırması da büyük yankı uyandırmıştı.