Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması ile mücadelesine devam ederken Mozambik maçında Lookman ile yaşadığı tartışmanın ardından Nijerya'da krizin fitili ateşlendi.

Arise News ve Nijerya basınının haberlerine göre Osimhen'in, Lookman ile saha içinde yaşadığı bir tartışmanın ardından milli takımı bıraktığını ve Nijerya'yı Afrika Uluslar Kupası kadrosundan tamamen ayrılmakla tehdit ettiği bildirildi.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Aktarılan haberlere göre maçtan sonra stattan çok sinirli ayrılan Osimhen'in, milli takımı bıraktığı ve Türkiye'ye döneceği iddia edildi. " Türkiye'ye dönüş konusunda ısrar ederek Nijeryalı yetkililere rest çektiği aktarıldı. Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerin Osimhen'i sakinleştirmek ve kampta tutmak için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Bazı yetkililer ise, oyuncuya baskı yapılmadan olayın soğuması için yalnız bırakılması gerektiğine inandıkları belirtti.

Nijerya basını Haziran 2024'te de Osimhen'in milli takım ile yaşadığı krizi hatırlattı. Söz konusu dönemde sosyal medyada o zamanki baş antrenör Finidi George ile alenen tartışan Osimhen, takımda sorunun kaynağı olarak gösterilmişti.

Nijerya Futbol Federasyonu'na yakın kaynaklar ise, Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında saha içinde yaşanan anlaşmazlığın perde arkasında tamamen çözüldüğünü aktardı. Aksi yöndeki tüm söylentiler asılsız olduğu iddia edilirken, resmi açıklamanın yapılmaıs bekleniyor.