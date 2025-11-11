Nijerya ile Gabon karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finali öncesinde Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in de formasını giydiği Nijerya, kamp kadrosunu açıkladı.

Son kadro güncellemesini açıklamasının ardından yıldız forvet Victor Osimhen'in adı kamp kadrosunda yer almadı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Nijerya taraftarları, aday kadroya çağrılan Osimhen'in adını listede görmeyince tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan kamp kadrosu paylaşımının altına yorum yapan taraftarlar, "Her seferinde vatani görev vurgusu yapan Osimhen, kampa katılmamış" , "Osimhen, pazar günü oynadı, Lookman ve Raphael Onyedika da aynısını yaptı ama onlar kampta ve Victor henüz yok mu?" , "Vatani görev emri olduğunu söyleyen kişi hiç gelmedi mi?" , "Lütfen Victor Osimhen ile iletişim halinde olduğunuzu söyleyin" , "Kampta, Osimhen'i asla göremiyoruz , o yanlış uçağa mı bindi biri kontrol etsin, çok önemli." yorumları yapıldı.

Galatasaray'ın forveti, Ekim ayında Benin'i 4-0 yendikleri kritik maçta hat-trick yaparak 'Süper Kartallar'ın Dünya Kupası umutlarını korumasında büyük rol oynadı.

Nijerya, yarı finalde Gabon ile karşılaşacak. Maçı kazanması halinde ise Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile final maçına çıkacaklar.