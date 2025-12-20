Afrika Uluslar Kupası heyecanı başlarken, 2026 Dünya Kupası'na katılamayan Nijerya'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi.

Galatasaray'ın yıldızı Nijerya'nın en büyük umudu olarak öne çıkarken üzerindeki baskı ülkesindeki futbolseverleri endişelendirdi.

Nijerya basını yıldız golcünün durumuna dikkat çekerek "Osimhen baskı altında: Süper Kartallar'ın umutları Galatasaray yıldızına bağlı. O yalnızca bir golcü değil; umudu, baskıyı ve beklentiyi aynı anda temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Nijerya basını ayrıca, Nijerya'nın şampiyonluk yolunun Osimhen'e bağlı olduğu ve baskıyı iyi yönetmesi gerektiğini de aktardı.

'ÖNLEM ALACAKLAR'

Nijerya'nın Fas'ta şampiyonluğa uzanan yolunun, Osimhen'in form durumu ve büyük maçlardaki performansıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Söz konusu haberde Osimhen'e olan bu yüksek bağımlılığın risklerine de dikkat çekildi. Eski milli futbolcular, alternatif hücum planları devreye giremezse takımın öngörülebilir hale gelebileceği uyarısında bulundu. Rakiplerin Osimhen'i durdurmaya yönelik özel planlar hazırlayacağına vurgu yapıldı.

"Golleri bir ulusu ayağa kaldırabilir ancak gerçek başarı, takımın Osimhen'e ne kadar iyi destek verdiğiyle ölçülecek" sözleri ile doğru denge sağlanırsa Nijerya'nın kupaya uzanmasının hayal olmadığı belirtildi.