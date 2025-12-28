TSİ 23.00’te Fas’ın Fes kentindeki Complexe Sportif de Fes’te oynanan mücadeleyi Malili hakem Boubou Traore yönetti. Nijerya’da Osimhen ve Ndidi karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Nijerya, 44. dakikada Osimhen, 50. dakikada Ndidi ve 67. dakikada Ademola Lookman’ın golleriyle 3-2’lik üstünlüğü yakaladı. Tunus’un sayılarını ise 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada penaltıdan Ali Abdi kaydetti.

Bu sonuçla Nijerya, grupta ikinci galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Tunus ise ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci sıraya geriledi.

Karşılaşmada Nijerya’dan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile Tunus’tan Kasımpaşalı Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes forma şansı bulamadı.