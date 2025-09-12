Nikah randevusu için tarih başvurusunda bulunan genç kadın, evlilik sonrasında yalnızca kızlık soyadını kullanmaya devam edemeyeceğini, eşinin soyadını da almak zorunda olduğunu öğrenince duruma tepki gösterdi.



Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşımda bulunan genç kadın, duruma ilişkin evlendikten sonra dava açacağını belirterek ""Ben sadece kızlık soyadımı kullanamıyor muyum? diye sordum. Yasalarda öyle bir şey yok dedi. Sinirliyim ve aşırı gerginim. Böyle bir saçmalık da yok" ifadelerini kullandı.



KADINLAR EŞLERİNİN SOYADINI ALMAK ZORUNDA



Türk Medeni Kanunu'na göre evlenen kadınlar, mevcut soyadlarını yalnızca ikinci soyad olarak kullanabiliyor. Yasal düzenlemelere göre evlenen kadınlar her ne olursa olsun düğün sonrasında yasal olarak eşlerinin soyadını almak durumunda.

Evlendikten sonra bu duruma sessiz kalmayacağını vurgulayan vatandaş, "Evlendikten sonraki ilk gün dava açacağım" diyerek hakkını arayacağını söyledi.