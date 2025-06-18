Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye 20 Haziran'da resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paşinyan'ın 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Paşinyan ilk olarak Haziran 2023’te Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.
Bu ziyaret, 2009’dan bu yana bir Ermeni liderin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.