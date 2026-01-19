Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuşan Kılavuz, genç kızları zengin iş insanlarına yönlendirerek fuhuş yaptıran çok sayıda kişinin adını paylaştı.

2008–2016 yılları arasında Etiler’de bulunan Vitrin adlı gece kulübünü işlettiğini belirten Kılavuz, birçok ismi bu süreçte tanıdığını söyledi.

DUBAİ'YE GÖTÜRÜYORLAR

Kılavuz, operasyonda tutuklanan Özge Bitmez’in çevresindeki kadınları zengin iş insanlarıyla tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağladığını ve bu yolla maddi kazanç elde ettiğini anlattı.

Bitmez’in söz konusu kadınları sık sık Dubai’ye götürerek pazarladığını öne süren Kılavuz, Maslak’taki ünlü bir mekanın işletmecisi tutuklu Arda Veysel Avcı hakkında da savcılığa bilgi verdi.

Bu mekânda çok sayıda kadının bulunduğunu belirten Kılavuz, “Fuhuş için ortam sağlayan zengin iş insanlarıyla kızları buluşturan bir diğer kişi A.B.’dir. Bu durumu hem M.G.’den hem de çevremden defalarca duydum” dedi.

Modacı Saniye Deniz’in zengin iş insanlarına kadın gönderdiğini iddia eden Kılavuz, tutuklanan Merve Uslu’nun da maddi menfaat karşılığında arkadaşlarını bu işe yönlendirdiğini söyledi.

Estetisyen Suat Yıldız’ın benzer faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Kılavuz, tutuklu şarkıcı Nevin Şimşek’in de para karşılığı kadınları erkeklerle tanıştırarak gelir elde ettiğini öne sürdü.

Tutuklanan moda tasarımcısı Sevgi Taşdan’ın da kadın pazarladığını savunan Kılavuz, “Bana da ‘Seni zengin adamlarla tanıştırabilirim’ teklifinde bulunmuştu” ifadelerini kullandı.