Nilperi Şahinkaya geçen günlerde vefat eden annesi ile fotoğrafını Instagram'da paylaşıp "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu yayımlamıştı. Bu paylaşımını kısa süre içinde silmişti.

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapının önünde park halinde olduğu görülmüştü.. Oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti.

Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi ise "Her şey yolunda" açıklaması yapmıştı.

"ANNEM ŞU AN BENİMLE Mİ?' DİYE DÜŞÜNÜRKEN"

Oyuncudan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Annesinin çantasına günler sonra bakan Nilperi Şahinkaya, karşılaştığı notu takipçileriyle paylaştı.

Şahinkaya, "Acaba annem şu an benimle mi?' diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı: La vie est belle, yani hayat güzel" ifadelerini kullandı.