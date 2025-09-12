Annesi Meltem Vural'ı geçen hafta kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada annesi ile fotoğrafını paylaşıp "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu yayımladı. Bu paylaşımını kısa süre içinde sildi.

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapının önünde park halinde olduğu görüldü. Oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİ"

'2. Sayfa'ya konuşan Şahinkaya'nın menajeri ise "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok" dedi.