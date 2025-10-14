Nilperi Şahinkaya 1.5 ay önce vefat eden annesi ile fotoğrafını Instagram'da paylaşıp "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu yayımlamıştı. Bu paylaşımını kısa süre içinde silmişti.

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapının önünde park halinde olduğu görülmüştü.. Oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti.

Şahinkaya yaptığı açıklamalarla iyi olduğunu duyurmuştu.

Annesinin vefatının üzerinden bir buçuk ay geçmesinin ardından Nilperi Şahinkaya, Meltem Vural'ın Ankara'daki evine gittiğini sosyal medyada duyurdu.

Ziyareti öncesinde İstanbul'daki evinde "yataktan kalkamadığını", eve gitmenin kendisi için "çok korkutucu" geldiğini söyleyen Şahinkaya evin anılarla dolu köşelerinden paylaşımlarda bulundu.

Oyuncu "Biz annemle son bir buçuk yıldır İstanbul'daydık ondan önce Ankara'da yaşıyordu. Buraya gelmek benim için çok korkutucuydu, size anlatamam. Dün İstanbul'daki evimde yataktan çıkamadım kuruntu yapmaktan. Şu anda bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki..." ifadelerini kullandı.