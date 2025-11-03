İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, beş yıldır birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den Aralık 2024'te ayrılmıştı.

Şahinkaya "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." demişti.

Nilperi Şahinkaya (37), yeni bir aşka yelken açtı. Yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar ile önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

1.5 AY ÖNCE ANNESİ VEFAT ETMİŞTİ

Nilperi Şahinkaya 1.5 ay önce vefat eden annesi ile fotoğrafını Instagram'da paylaşıp "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu yayımlamıştı. Bu paylaşımını kısa süre içinde silmişti.

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapının önünde park halinde olduğu görülmüştü.. Oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti.

Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla iyi olduğunu duyurmuştu.